Dolar ne kadar oldu? (27.11.2017)

Dolar/TL yeni haftaya, cuma günü kapandığı 3,94 seviyesinin hemen altında başladı. Geçen hafta tarihi zirvesini gören dolar/TL bugün 3,8910 seviyesine kadar geriledi.



Piyasalarda bu haftanın ekonomi gündemini ABD Merkez Bankası (Fed) liderlerinin konuşmaları, vergi reformu oylaması ve yoğun veri akışı belirleyecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell, Senato'daki onay süreci kapsamında salı günü yapılacak oturuma katılacak. Öte yandan ABD Senatosu'nun perşembe günü Cumhuriyetçi senatörler tarafından hazırlanan vergi reformu tasarısını oylaması bekleniyor.



Euro/TL 4,6691'den işlem görürken, euro/dolar 1,1930 seviyesinde yer alıyor.



BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,33 artarak 104.889,03 puana yükseldi.

