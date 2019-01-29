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Dolar ne kadar oldu? (29 Ocak dolar yorumları)

DOVİZ HABERLERİ  | 29.01.2019 07:54 | Son Güncelleme

2019'un ilk Enflasyon Raporu ile Fed'in faiz toplantısı öncesi dolardaki hareketlilik sürüyor. Haftaya 5.30 seviyesinden başlayan dolar, bu sabaha 5.33'ten başladı.

Dolar ne kadar oldu? (29 Ocak dolar yorumları)

Piyasalar yılın ilk Enflasyon Raporu ile Fed'in faiz toplantısına odaklanırken, Ocak ayı PPK toplantısı sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL haftanın ilk işlem gününde yönünü yukarı çevirerek 5.30'un üzerine geldi. Bu sabah ise dolar TL 5.33 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 6.09'dan başlıyor.

Piyasalar Suriye konusundaki gelişmeler ve yılın ilk enflasyon raporunu beklerken, yurtdışında da gündem bu hafta oldukça yoğun. Önemli ABD verilerinin yanı sıra Fed’in faiz kararı, ABD-Çin ticaret müzakereleri ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in yarın Brexit için sunduğu B planının parlamentoda yapılacak oylaması izlenecek.

Bankacılar TL’de son dönmede gözlenen aşağı hareketin ardından bu yükselişi, bu haftaki gelişmeler öncesi kar realizasyonu olarak da değerlendiriyor.

Euro ABD-Çin ticaret müzakereleri ve Fed toplantısı öncesi yatırımcıların dolar alarak piyasadaki oynaklığa hazırlanmaları ile geriledi. (Reuters)

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