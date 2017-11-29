Dolar ne kadar oldu? (29.11.2017)

Dün sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasında 3,90 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, piyasaların kapanmasına yakın yükselerek 3,9733'ü gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 3,9625'ten tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayıp yüzde 0,18 artışla 3,9560 seviyesinde dengelenen dolar/TL 3,96'nın üzerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, tarihi zirve konumundaki 3,9830 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.





YELLEN: KADEMELİ FAİZ ARTIRIMININ UYGUN OLMASINI BEKLİYORUZ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jennet Yellen'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşmanın metni basına dağıtıldı. Metinde gelecek faiz artırımının zamanlamasına değinilmedi.

Metne göre Yellen, "ABD ve global ekonomine büyüme giderek daha geniş tabanlı hale geliyor. Zayıf enflasyonun geçici olduğunu hala düşünüyoruz, ancak biraz daha kalıcı olabileceği ihtimalinin de bilincindeyiz. Fed kademeli şekilde faiz artırımına devam edecek" dedi.

Yellen, "Kongre, büyümeyi artırmak için yatırımı cesaretlendirecek, altyapıyı iyileştirecek politikalar düşünebilir" diye konuştu.

Euro ise, 4,69'un üzerinde işlem görüyor.