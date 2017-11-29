Dolar ne kadar oldu? (29.11.2017)

29 Kasım 2017 17:29
Dolar ne kadar oldu? (29.11.2017)

Dolar/TL güne yükselişle başladı ve 3,97'nin üzerini test etti.

Dün sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasında 3,90 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, piyasaların kapanmasına yakın yükselerek 3,9733'ü gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 3,9625'ten tamamladı.
 
Bugüne düşüşle başlayıp yüzde 0,18 artışla 3,9560 seviyesinde dengelenen dolar/TL 3,96'nın üzerinde işlem görüyor.
 
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, tarihi zirve konumundaki 3,9830 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.
 

YELLEN: KADEMELİ FAİZ ARTIRIMININ UYGUN OLMASINI BEKLİYORUZ
 
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jennet Yellen'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşmanın metni basına dağıtıldı. Metinde gelecek faiz artırımının zamanlamasına değinilmedi.
 
Metne göre Yellen, "ABD ve global ekonomine büyüme giderek daha geniş tabanlı hale geliyor. Zayıf enflasyonun geçici olduğunu hala düşünüyoruz, ancak biraz daha kalıcı olabileceği ihtimalinin de bilincindeyiz. Fed kademeli şekilde faiz artırımına devam edecek" dedi.
 
Yellen, "Kongre, büyümeyi artırmak için yatırımı cesaretlendirecek, altyapıyı iyileştirecek politikalar düşünebilir" diye konuştu.
 
Euro ise, 4,69'un üzerinde işlem görüyor.
 
 
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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 8 Oy
    cumhurbaşkanı başbakan ekonomi bakanı sürekli olarak "dolardaki yükseliş geçici normale dönecek" diyorlar ardından benzine okkalı zamlar yapılıyor "geçici" ise neden benzine zam yapmakta "geçici" davranılmıyor anında zam yapılıyor pekala dolar dedikleri gibi normal seyrine gelirse bu zamlar geri alınacakmı
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  • 1 Oy
    @leventdemir22 Tabi ki..............................................Hayır
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  • 1 Oy
    şunu yapamazmıyız rüşveti sahtekarlığı kara para aklamayı sıfırlamayı yasal hale getirsek kimse bizi suçlayamaz iktidar harici sahyekalığa yolsuzluğa vergi getirsek bütçede okkalı bir para görür hah ha ha
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