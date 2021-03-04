Dolar ne kadar oldu? 4 Mart dolar fiyatları

TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta 7 liranın üzerine yeniden yükselmişti. Önceki kapanışını 7.4565 TL'den yapan dolar, 4 Mart'ta güne %0.15 yükselişle başladı. Piyasalarda bugün ABD'den yoğun haber akışı olması bekleniyor. Tarım dışı istihdam ve işsizlik başvurusu verileri sonrası Fed Başkanı Powell'ın konuşması gerçekleşecek.

DOLAR KAÇ TL?

4 Mart'ta dolar güne hareketli başladı. Alış fiyatı 7.4534 TL olan dolar, 7.4596 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %0.43.

