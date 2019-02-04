FİNANS

Dolar ne kadar oldu? (4 Şubat dolar yorumları)

DOVİZ HABERLERİ  | 04.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

Dolar/TL güne 2 ayın en düşük seviyelerinin hemen üzerinde başladı.Piyasalar enflasyon verilerini bekleniyor.

Dolar ne kadar oldu? (4 Şubat dolar yorumları)

Dolar/TL geçen hafta test ettiği iki ayın en düşük seviyelerinin hemen üzerinde güne başlarken piyasalarda enflasyon verileri bekleniyor.

Dolar/TL, TCMB'nin sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla geçen haftanın ilk dört işlem gününde sert gerilemiş ve 5.35'li seviyelerden 5.1650'ye kadar gerilemişti. Cuma günü ise Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısı ve ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin soru işaretleriyle kur yeniden 5.20 üzerine çıkmıştı.

Dolar/TL bu sabah da Cuma gününe göre anlamlı bir değişiklik göstermeyerek saat 08:35'te 5.2220/5.2325 seviyesinde güne başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.5988/5.6068, euro/TL 5.9755/5.9846 seviyesindeydi.

ENFLASYON YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Merkez Bankası'nın para politikasında bu yıl veri odaklı bir yaklaşım izleyeceğini açıklamasının hemen ardından açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisi de piyasada yakından izlenecek.

Reuters'ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar öncülüğünde Ocak ayında 1 artması bekleniyor.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş ve Kasım ve Aralık ayında da düşüş göstererek yılı yüzde 20.3 seviyesinde tamamlamıştı. Reuters anketine göre yıllık enflasyonun ise yüzde 20.3 civarında kalması bekleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bu hafta Çin başta olmak üzere Asya piyasaları kapalı. Küresel piyasaları takip ediyoruz ancak bugün içeride enflasyon verileri piyasalarda belirleyici olacaktır" dedi ve ekledi:

"Geçen hafta tahvil getirilerinde yaşanan 1 tam puanlık düşüşün ardından enflasyon verileri bono tarafında daha da etkili olabilir. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın zamana değil de "veriye bağlı" para politikası söylemi sonrası enflasyon verilerinin önemi arttı."

KAYNAK:REUTERS

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