Dolar ne kadar oldu? (6 Haziran 2018 dolarda son durum)

Dolar/TL 6 Haziran 2018 Çarşamba gününe 4.60 seviyelerinin hemen altında başladı. Merkez Bankası’nın faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden oldukça uzaklaşan dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre sınırlı iyimser bir seyir izliyor.

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi TCMB’nin sadeleştirme ve olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini bunun dışında ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftaki faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

**DOLAR NE KADAR?

**###

Dolar/TL 4.5979/4.6009'dan Euro/TL ise 5.3700/5.3720'den işlem görüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla haftaya yükselişle 4.67 civarında başlayan dolar/TL enflasyon verilerinin hem endişe edildiği kadar yüksek gelmemesi hem de TCMB’den yeni sıkılaştırmaya işaret etmesiyle gerileyerek 4.60’ın altında dalgalanıyor.

**FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

**###

Öte yandan Reuters’ta bugün yayımlanan ankette de TCMB’nin 300 baz puanlık faiz artışının ardından 7 Haziran ve hatta sonrasına ilişkin faiz artışı beklentilerinin kuvvetlendiği görülüyor.