Dolar ne kadar oldu? 6 Mart dolar fiyatları

6 Mart'ta dolar güne yukarı yönde başlangıç başladı. Alış fiyatı 7,5296 TL olan dolar, 7,5345 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %2,92.

Powell'ın açıklaması sonucu Amerika'nın 10 senelik tahvillerinin gösterge faizi 1,44'ten 1,57'ye kadar geldi. Bunun sonucunda borsalar düştü ve Nasdaq %2'nin üzerinde bir gerileme yaşayarak 2021 yılındaki bütün kazancını sildi.

Piyasalarda geçtiğimiz günlerde ABD tarafından yoğun bir trafik vardı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından sonra 10 yıllık gösterge tahvil getirisindeki yükselişe ilişkin kaygıların giderilememesi üzerine doların Türk Lirası karşısındaki değeri 7.50 seviyesini aştı.

Dolar hafta sonu işlem gününe tıpkı hafta içinde olduğu gibi hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta tekrar 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5211 TL'den yapan dolar, 6 Mart'ta güne %0.057 yükselişle başladı.

MERKEZ BANKASI DOLAR ARTIŞINA NE DEDİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Başkan Ağbal, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak bizim en büyük önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bu istikrarı kalıcı hale getirmek" diyerek fiyat istikrarının odakta olduğu bir para politikasını takip etmenin refah için en önemli anahtarlardan biri olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN DOLAR YORUMLARI

Uzmanlar, FED Başkanı Powell'ın konuşmasının global alandaki piyasalarda risk iştahını azalttığını düşünüyor. Bunun yanında Senato, Biden'ın sunduğu teşvik paketini görüşmeye başladı. Paketin kısa süre içerisinde oylanmasının piyasada tekrar hareketlenme yapabileceği ön görülüyor. "Paket oylandıktan sonra bu süreç özellikle gelişme sürecinde olan piyasaları olumsuz etkileyebilir" deniyor.

Piyasalarda ani ve büyük çaplı bir oynama yaşanırsa TCMB'nin dışarıdaki gelişmeleri dengelemek adına yeni adımlar atabileceği düşünülüyor.



