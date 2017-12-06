Dolar ne kadar oldu? 6.12.2017

06 Aralık 2017 10:06
Dolar ne kadar oldu? 6.12.2017

Dünü 3,8730'dan kapatan dolar/TL bu sabah 3,8420 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Dolar/TL, 29 Kasım'da gördüğü 3,9741 seviyesinden başlayan düşüş eğilimini dün de devam ettirerek 3,8397'ye kadar geriledikten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 3,8441'den tamamladı.

Bugün uzmanların destek olarak nitelendirdiği 3,8400 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı da olsa yükselişe geçen dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3,8560 seviyelerinden işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD'de kısa vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin küresel risk iştahını azalttığını belirterek, buna paralel doların, emtialar ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandığını ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin, cuma günkü istihdam raporu öncesinde yatırımcıların odağında olacağını kaydeden uzmanlar, ABD'de vergi reformu, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve İngiltere'de Brexit görüşmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8470 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli olduğuna işaret ederek, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 3,8700 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

Euro, 4,56'nın üzerinde seyrediyor.

 

 

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