Dolar ne kadar oldu? 9 Mart dolar fiyatları

9 Mart'ta dolar güne yukarı yönde başlangıç başladı. Alış fiyatı 7.7427 TL olan dolar, 7.771 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %2.98.

Fed başkanı Powell'ın açıklaması sonucu Amerika'nın 10 senelik tahvillerinin gösterge faizi 1,44'ten 1,57'ye kadar geldi. Bunun sonucunda borsalar düştü ve Nasdaq %2'nin üzerinde bir gerileme yaşayarak 2021 senesindeki tüm kazancını sildi.

Dolar 9 Mart'ta işlem gününe hafta içinde olduğu gibi hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta yeniden 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7.7568 TL'den yapan dolar, 9 Mart'ta güne %0.06 yükselişle başladı. Peki 9 Mart dolar fiyatları ne kadar?

MERKEZ BANKASI DOLAR ARTIŞINA NE DEDİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde fiyat istikrarı konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada Başkan Ağbal, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak bizim en büyük önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bu istikrarı kalıcı hale getirmek" diyerek fiyat istikrarının odakta olduğu bir para politikasını takip etmenin refah için en önemli anahtarlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek şekilde seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde (8 Mart Pazartesi) dolar karşısında yüzde 2 kayıp yaşadı.

Türkiye'nin risk primi 341 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde oldu. Risk priminde gelinen bu seviye 2021 senesinin en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti.

Kurda piyasalardaki gelişmeler dolayısıyla yükseliş yaşanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu bir kez daha yineledi. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların devam edeceğini söyleyen Ağbal ortaya konan stratejinin de geçici bir strateji olmadığını belirtti. Fiyat istikrarının önkoşul olduğunu vurgulayan Ağbal kalıcı fiyat istikrarının Türk Lirası'nı hak ettiği değere kavuşturacağını söyledi.



