Dolar ne kadar oldu? Bu verilere dikkat!

Dolar/TL güne dünkü kapanışa göre yatay bir seyirle başlarken, küresel piyasalardaki hareketler ve jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam ediliyor.

Dün Fed'in faizleri kademeli olarak artırma konusunda daha emin olduğunu ortaya koyan son toplantı tutanaklarının ardından dolarda güçlenme ile güne yükselişle başlayan dolar/TL dalgalı bir seyir izlemişti.

TL'de doların küresel hareketinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu devam ederken, önceki gün Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği yönündeki haberler TL'de değer kaybına neden olmuştu.

Dün saat 1803 itibariyle 3.7884/3.7898 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0856'da 3.7880/3.7900 seviyesinden işlem gördü.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2240/4.2266, euro/TL ise 4.6598/4.6630 seviyesinde.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.94, valörde son işlem yüzde 11.92 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.03, valörde son işlemde yüzde 12.99 seviyesindeydi.

İş Yatırım'ın notunda piyasaların jeopolitik riskleri büyük ölçüde fiyatladığı ve dünyaya paralel yukarı yönlü bir seyir izlediği belirtilerek, "Türk lirasının güçlenmesine ve faizlerin yükselmesine rağmen Borsa İstanbul yükselmeye çalışıyor. ABD vadelileri ve Asya'daki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Afrin'deki sıcak gelişmelerin piyasa üzerinde önemli bir etki yapmasını beklemiyoruz" denildi.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Ancak S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapması öngörülmüyor.

S&P Türkiye'yi yatırım yapılabilir düzeyin iki kademe altı olan BB'de "negatif" görünüm ile derecelendiriyor.

Piyasalarda bugün, S&P'nin Türkiye'ye ilişkin gece yarısına doğru açıklaması beklenen not kararı izlenecek. Dolar/TL haftanın son işlem gününde 3,80'in altında seyrediyor. Euro/TL 4,65 ise civarında işlem görüyor.

Yurtdışında ise saat 10:00'da Almanya GSYH, saat 13:00'te ise Euro bölgesi enflasyon verisi açıklanacak.