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Dolar ve euro güne tarihi rekorlarla başladı

DOVİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 07:51 | Son Güncelleme

Dolar ve Euro'da tarihi rekor! Piyasalardaki dalgalanma devam ederken TL, yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. 15 Mayıs 2018 bugüne dolar kuru 4.3983 liraya, euro ise 5.2481 lira seviyesinden başlayarak rekor kırdı. İşte 15 Mayıs 2018 dolar ve euro fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

Dolar ve euro güne tarihi rekorlarla başladı

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Erken işlemlerde dolar 4.3983 liraya, euro da 5.2481 liraya kadar tırmandı.

Analistler, liradaki sert değer kayıplarını, petrol fiyatlarındaki yükselişi, yaklaşan seçimler öncesi artan kamu harcamaları, ekonomik verilerdeki zayıflamanın yanında, enflasyon ve cari işlemler açığının yüksek düzeylerine bağlıyor. Piyasaların gözü bugün, Hazine'nin çıkacağı iki ihaleye özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde olacak.

Erken işlemlerde, dolar 4.39 - 4.40 lira ve euro da 5.23 - 5.24 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, dün tahvil bono piyasasında yüzde 14'e yakın kapanın gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10'a yükselen iki yıllık tahvilde bugünkü gelişmeler de izlenecek.

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