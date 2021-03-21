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Canlı dolar kuru: Dolar fiyatı ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 21.03.2021 22:39 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’ndaki görev değişimine piyasaların ne tepki vereceği merak ediliyordu. Asya piyasalarının açılmasıyla beraber, dolar Türk lirası karşısında %13 yükseliş ile dolar 8,30 seviyelerine yükseldi. Bankalarda şu an dolar ve döviz işlemleri yapılamıyor ancak saat farkı nedeniyle erken açılan Asya piyasalarında dolar şu an için 8,32 TL'den işlem görüyor.

Türkiye’de piyasaların açılmasıyla doların ne kadar olacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Asya piyasalarının açılmasıyla dolarda büyük bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilikle beraber dolar, Asya piyasalarında anlık olarak 8,32 seviyelerinde işlem görüyor.

Dünden bu yana 7,21 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, Asya piyasalarında bu desteğin hemen üzerinde fiyatlandı.
Dün yaşanan düşüş ile birlikte 200 günlük ortalama da aşağı yönde kırıldı. Daha da aşağıda 7.22’in kırılması Türkiye lehine hareketleri güçlendirebilir ve 7.00 seviyesi gündeme gelebilir.
Olası tepkilerde sırasıyla 200 ve 100 günlük ortalamaların yukarı yönde aşılıp aşılamayacağı ise izlenecektir. Genel olarak 7.59 altında kaldıkça yükselişlerin tepki hareketi olarak kalması mümkün gözükmektedir. Doların nasıl bir yön izleyeceği ise yarın piyasaların açılması ile netlik kazanacak.
Fed Başkanı Powell enflasyon endişesinin geçici olduğunu ısrarla söylemesine rağmen, yatırımcıların endişesi ise devam etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Cuma günü yaptığı toplantı sonucunda aldığı kararla, 200 puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Merkez Bankası’nın bu kararından sonra TL dolar karşısında 7.21 seviyelerine kadar gerileyerek, prim elde etti.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
dolar şu an 9 a dayandi haberiniz olsun bankalar alis satışı kapatti
aloo lan mallar dolar uçtu
Asya borsasında dolar şuan 8.30 /TL. sabah neler olacak göreceğiz:(((
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