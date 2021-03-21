Canlı dolar kuru: Dolar fiyatı ne kadar oldu?

Türkiye’de piyasaların açılmasıyla doların ne kadar olacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Asya piyasalarının açılmasıyla dolarda büyük bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilikle beraber dolar, Asya piyasalarında anlık olarak 8,32 seviyelerinde işlem görüyor.

Dünden bu yana 7,21 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, Asya piyasalarında bu desteğin hemen üzerinde fiyatlandı.

Dün yaşanan düşüş ile birlikte 200 günlük ortalama da aşağı yönde kırıldı. Daha da aşağıda 7.22’in kırılması Türkiye lehine hareketleri güçlendirebilir ve 7.00 seviyesi gündeme gelebilir.

Olası tepkilerde sırasıyla 200 ve 100 günlük ortalamaların yukarı yönde aşılıp aşılamayacağı ise izlenecektir. Genel olarak 7.59 altında kaldıkça yükselişlerin tepki hareketi olarak kalması mümkün gözükmektedir. Doların nasıl bir yön izleyeceği ise yarın piyasaların açılması ile netlik kazanacak.

Fed Başkanı Powell enflasyon endişesinin geçici olduğunu ısrarla söylemesine rağmen, yatırımcıların endişesi ise devam etti.