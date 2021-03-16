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Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? 16 Mart Salı günü güncel Dolar ve Euro fiyatları!

DOVİZ HABERLERİ  | 16.03.2021 08:07 | Son Güncelleme

Son zamanlarda dalgalı bir grafik gösteren Dolar ve Euro fiyatları bu seyrine devam ediyor. Şu sıralar yüksek değişimler göstermeyen Dolar ve Euro, 16 Mart Salı gününde de düne göre pek bir değişim gözlenmedi. Dün Dolar 7,55 TL seviyelerindeyken, Euro ise 9,04 TL alış fiyatından işlem gördü.

Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? 16 Mart Salı günü güncel Dolar ve Euro fiyatları!

Hafta başında dalgalı bir seyirle ilerleyen Dolar ve Euro, aynı seyrine 16 Mart Salı günü de devam etti. Dün dolar 7,56 TL’den satılırken, Euro 9,05 TL satış fiyatı ile dikkat çekti. 16 Mart Euro’daki düşüş ise dikkat çekti. 16 Mart Dolar ve Euro fiyatlarının dışında Sterlin, Pound ve diğer para birimlerinde durum ne?

16 MART SALI GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

DOLAR NE KADAR?

ALIŞ: 7,53 TL
SATIŞ: 7,54

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 8,99 TL
SATIŞ: 9,00 TL

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 10,44 TL
SATIŞ: 10,47 TL

İSVİÇRE FRANGI NE KADAR?

ALIŞ: 8,13 TL
SATIŞ: 8,14 TL

16 MART DOLAR YORUMLARI
"Kur tarafında 7,50'li seviyelerdeki fiyatlama devam ediyor ve 7,42 üzeri günlük kapanışta 7,66 direnci aralığındaki hareket devam edebilir.

Piyasalar TCMB'den yine faiz artırımı bekliyor. Perşembe günü yapılacak PPK toplantısında 100 bp faiz artışı beklenmesinin sebebi ise kur ve enflasyondaki yükseliş. Baktığımızda Ocak ve Şubat aylarında faiz sabit tutulurken iyi bir sözlü yönlendirmeyle TL varlıklar desteklenmişti. Ancak bu defa küresel rüzgar TL'deki olumlu havayı bozdu ve risk de devam ettiği için bunun göstergeleri etkisinin sınırlı kalması için faiz artışı bekleniyor.

Faiz artışı ve güçlü bir sözlü yönlendirme kurda 7,42 altına düşüşü destekleyebilir ve hafta 7,20'li seviyelere doğru hareket dahi görülebilir."

*Yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yorumlar kullanıcıların kişisel görüşlerinden ibarettir.

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