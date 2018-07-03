FİNANS

Dolar ne kadar oldu? İşte dolarda son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 03.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar, açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesi 4,60'ın üzerinde hareket ediyor.

Dolar ne kadar oldu? İşte dolarda son durum

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar, açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesi 4,60'ın üzerinde hareket ediyor.

Küresel piyasalardaki olumsuz havanın yanısıra Hazine’nin temmuzda yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de etkisiyle dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Dün gün içerisinde 4.5884 seviyesine kadar inen dolar kuru, akşam saatlerinde yüzde 1 yükselişle 4.62 civarında bulunuyordu.

Bugün saat 10:00’da açıklanacak enflasyon verisi son derece önemli. Enflasyonda artış bekleniyor ancak, eğer beklenti üzerinde bir enflasyon artışı yaşanırsa Türk Lirasının bundan olumsuz etkilenebileceği vurgulanıyor. Veri esnasında dalgalanma olabileceği kaydediliyor.

Dolar/TL'de bugün yukarı yönlü hareket gözlemlendi. Kur sabah ilk işlemlerde 4.62 seviyelerinden güne başladı. Euro ise 5.3760 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1630 seviyesinde.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0.8 yükselerek varil başına 77.88 dolara çıktı.

Altının ons fiyatı da 1238.65 dolardan işlem görüyor.

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz dolar ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

SGK'dan sigortalılar ve işverenlere yapılandırma uyarısı

SGK'dan sigortalılar ve işverenlere yapılandırma uyarısı

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)

24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı

24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı

Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Dolar 4.70'in altına indi

Dolar 4.70'in altına indi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.