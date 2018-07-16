Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanmaların yaşandığı kurda, yeni hafta sakin görünümle başlıyor.
Fitch'in merakla beklenen açıklaması cuma gecesi yapıldı. Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indiren Fitch Ratings not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu. Cuma gecesi dolar önemli bir değişim göstermezken, bu sabah Asya işlemlerinde de yatay tablo sergilendi.
Fitch'in açıklamalarının ardından haftayı 4.85 civarından tamamlayan dolar/TL'de bu sabah ilk rakamlarda önemli bir değişim göstermedi. Kur saat 09:10 itibariyle 4.8375 seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL 5.6580 liradan alıcı buluyor.
İstanbul serbest piyasada ise dolar 4,8400 liradan, euro 5,6690 liradan haftaya başladı.
Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 45 sent düşerek varil vaşına 74.88 dolara indi.
Altının ons fiyatı da 1244.48 dolar seviyesinde bulunuyor.
Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor
Dolar ne kadar? (16 Temmuz 2018 dolar kurunda son durum)
Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum