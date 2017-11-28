Dolar ne kadar oldu?

28 Kasım 2017 10:48
Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL tarihi zirvenin hemen altında 3.92 civarında seyrediyor.

Dolar/TL'deki geçen hafta belirginleşen yükseliş eğilimi TCMB'nin attığı adımlar ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimser havanın da desteğiyle bir miktar azalsa da ABD'de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler piyasalarda baskı yapmayı sürdürüyor.
 
Dolar/TL geçen hafta 3.98 ile test ettiği tarihi zirvelerinden yönünü aşağı çevirirken, dün bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.90'ın altına geriledi. Bu sabah ise 3.92 seviyesinde seyrediyor.
 
Dolar/TL'deki düşüş ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının söylemleriyle geçen hafta başlamıştı.
 
Bankacılar dün, Güney Afrika'nın aynı anda iki kuruluştan birden not düşüşünden kurtulmasının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında bir değer kazancı görüldüğünü belirttiler. Güney Afrika para birimi rand dün dolar karşısında bu gelişmelerle yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.
 
Piyasalarda enflasyonda yükseliş, TL'deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.
 
Bunun yanı sıra ABD'de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda baskı yapmayı sürdürüyor.
 
İran asıllı Türk vatandaşı altın taciri Zarrab'ın ABD'de yargılandığı mahkemenin yargıcı, sanığın bu hafta mahkeme önüne çıkmayacağını açıkladı.
 
Zarrab'ın iki aydır mahkemeye getirilmediği biliniyor. Bu durum Türk yetkililerin, Zarrab'ın ABD makamlarıyla anlaştığı şeklinde yorumlarına yol açıyor.
 
New York Mahkemesi yargıcı Richard Berman Manhattan'da jüri üyesi adaylarına dün yaptığı açıklamada yargılanacak tek sanığın Atilla olduğunu söyledi.
 
Duruşmalar jüri üyeleri seçilir seçilmez başlayacak.
 
Yargılamanın üç ila dört hafta sürmesi bekleniyor.
 
TL, dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı bir ara yüzde 6'ya yaklaşmıştı.
 
Dolar/TL dün 3.8888 seviyesini test etti, ancak bu seviyede uzun süre kalmadı ve günü 3.90 civarında tamamladı.
 
Bu sabah ise ilk işlemlerde 3.91 civarında güne başlayan kur yeniden 3.92 seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviyelerde kalamayan dolar/TL yeniden 3.91'in altına indi. Kur, saat 10:40'da 3.9080 seviyesinde işlem gördü.
 
Sepet bazında aynı saatte TL 4.2810, euro/TL ise 4.6520 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.
 
Bankacılar piyasalardaki satış baskısının bir miktar azaldığını, ancak piyasa dinamiklerinde kar satışları olarak da adlandırılan bu sürecin risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Özellikle ABD'de devam eden davanın Türkiye ABD ilişkilerini nasıl etkileyeceğinin yakından izlendiğini belirtiyorlar.
 
İç piyasalarda bugün ekonomik güven endeksi ve TCMB'nin 1 ay vadeli 150 milyon dolar tutarındaki TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi dışında takip edilecek. Dış piyasalarda ise ABD tüketici güven endeksi izlenecek.
 
Öte yandan yatırımcılar bugün Fed başkan aday Jerome Powell için yapılacak atama toplantısını bekliyorlar ve Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu elde etmeyi umuyorlar. (Reuters)
 
 
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