Dolar ne kadar oldu?

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu seyir ve TL'nin getirisinin bu hafta TCMB'nin yapması beklenen faiz artışı ile artacağı öngörüsüyle dolar/TL'de iyimserlik sürüyor.

Geçen haftaya 3.94'ün üzerinde başlayan dolar/TL zayıf ABD verileri ve Türkiye'ye özgü endişelerin de bir miktar azalmasıyla haftayı 3.83 civarında tamamladıktan sonra dün ve bugün anlamlı bir değişim göstermedi.

Bankacılar TL'deki geçen haftaki değer kazancının ardından bu hafta yatay bir seyir izlendiğini piyasalarda önce bugün ABD Merkez Bankası (Fed) ardından TCMB kararlarının beklendiğini söylediler.

Dolar/TL bu sabah güne sınırlı bir yükselişle 3.8360/3.8404 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 4.1732/4.1784, euro/TL ise 4.5102/4.5162 seviyesindeydi.

Bankacılar ABD'de devam eden dava süreci ile Suriye ve İsrail başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yakından izlendiğini, dava sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerin önemli bölümünün satış baskısı olarak piyasaya yansıdığını belirttiler.

Bankacılar fiyatlamalarda iyimserlik olsa da TL'ye özgü risklerin henüz tam olarak ortadan kalkmadığına da dikkat çekiyorlar.

Fed ve TCMB bekleniyor

Bankacılara göre bu haftanın en önemli gündem maddeleri ise Çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın, Perşembe günü ise TCMB'nin sonuçlarını açıklayacağı faiz kararları olacak.

Yatırımcıların neredeyse tamamı Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan yükselteceğini tahmin ediyor ve gelecek yılın faiz görünümü hakkında ipuçlarını izliyor. Fed'in TSİ 22:00'de açıklayacağı faiz kararının ardından Fed Başkanı Janet Yellen 22:30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fed yetkilileri, üç ayda bir açıkladıkları ve sonuncusu Eylül'de yayımlanan beklentilere göre gelecek yıl faizlerin üç defa yükseltileceğini öngörüyor. Ancak piyasalarda 2018'de sadece iki faiz artırımının yapılacağını fiyatlanıyor. Yatırımcıların çoğu güçsüz enflasyon nedeniyle gelecek yılki faiz artırımlarının Fed yetkililerinin öngördüğünden az sayıda olabileceğini düşünüyor.

Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası'nın TL'deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık'taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB'nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.

Bankacılar TCMB'nin piyasa öngörülerine aksi bir adım atması halinde TL'de sert satış baskısı görülebileceğini belirtiyorlar.

Merkez Bankası'nın da yakından takip ettiği Aralık ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 10.68'den yüzde 11.74'e yükseldi.

Ankette enflasyon beklentilerindeki bozulma 12 ve 24 ayda da görüldü. 12 ay sonrası yıllık TÜFE beklentisi yüzde 8.65'ten yüzde 9.30'a, 24 ay sonrası yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 8.25'ten yüzde 8.47'ye yükseldi.

Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın TCMB'nin PPK metnine yansıması bekleniyor.