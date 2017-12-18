Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta beklentilerin altında kalan geç likidite penceresi (GLP) faizi artırımı ardından yükselen dolar/TL haftaya 3.86'lı seviyeler ile Cuma günkü kapanış seviyelerine yakın başlarken, bugün dış piyasalardaki gelişmeler izlenecek.

Cuma günü 4.2134/4.2156 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.2040/4.2077, Cuma günü 4.5566/4.5591 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 4.5417/4.5476 seviyesinde işlem gördü.

TCMB geçen haftaki Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit tutarken; geç likidite faizini sekiz aylık aranın ardından ilk kez artırdı. TCMB GLP'de 50 baz puanlık artışa giderek bu faiz oranını yüzde 12.75'e taşıdı.

Merkez Bankası Cuma günü ise bu faiz artışını likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine (AOFM) de 50 baz puan artış olarak yansıttı. Böylece piyasalar tarafından yakından takip edilen ve bir süredir yüzde 12.25 seviyesinde oluşan AOFM Cuma günü yüzde 12.75'e yükseldi.

Bu, yılbaşına göre 450 baz puanlık bir sıkılaştırma anlamına geliyor. Ancak çift haneli enflasyon, TL'deki değer kaybı ve bu kaybın devam edebileceği endişeleri mevcut duruşun yeterince sıkı olup olmadığına dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, bu sabahki notunda ABD'deki vergi reformuna ilave olarak küresel bazda hakim olan güçlü büyüme ve zayıf enflasyon ortamının mali piyasaları olumlu etkilediğini, ABD'de açıklanacak milli güvenlik belgesi, Güney Afrika parti seçimi ve Suriye'deki gelişmelerin izlenebileceğini söyledi.

Bu olumlu havaya karşın küresel piyasalarda dolar likiditesinde açık sinyalleri oluşmaya başladığını söyleyen Keresteci, "Eğer bunun kalıcı olduğu anlaşılırsa dolar küresel bazda değer kazanabilir. Türkiye'nin artan cari işlemler açığı ve TCMB'nin vadede TL takaslı vadeli döviz satım ihalelerinin vadesinde ortaya çıkabilecek nakit döviz talebi ile bu risk daha da artabilir. Bu arada, TCMB'nin ihalelerinde ilk dönüşler bu hafta başlıyor. Bu kapsamda, ihalelerin yapısı gereği, gün içerisinde döviz piyasasında volatilitenin artabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Dolar/TL'de önemli bir destek haline gelen 3.80 seviyesinin altının artık zor olduğunu söyleyen Keresteci, "Yurtdışındaki mevcut hava olumlu olduğundan ötürü dolar/TL'nin yılı 3.80-3.90 arasında kapatma ihtimali daha kuvvetli. Ancak dışarıda havanın bozulması halinde kur da 3.90'ın üzerine gidebilir. Artık bu haftadan başlayarak hacimler düşmeye başlar. Zaten önümüzdeki hafta Noel tatili nedeniyle birçok ülke piyasası kapalı olacak" dedi.

Dolar, ABD vergi reformu yasa tasarısının nihai hale gelmesine bir adım daha yaklaşmasından destek bularak Cuma günü kaydettiği kazanımları korudu.

ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler, Cuma günü vergi tasarısına büyük şirketlerin tabi olduğu vergiler hakkında son rötuşları attı. Cumhuriyetçiler tasarının bu hafta Kongre'den geçeceğini düşünüyorlar. Senato'nun tasarıyı Salı gününden itibaren oylaması beklenirken, Başkan Donald Trump yasayı hafta bitimine kadar yürürlüğe koyabilir.

Dolar/TL önceki haftaya 3.9450 civarında başlamış, TCMB'den faiz artırım beklentileri ile aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra geçen hafta Çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) kararı ardından ise 3.81'li seviyelere kadar gerilemişti.

Ancak PPK kararı ardından 3.90 seviyelerine kadar sert yükseliş kaydeden dolar/TL geçen haftanın son işlem gününde bugün gelişmekte olan ülke para birimlerindeki iyimserliğin desteğiyle sınırlı gerileme kaydetti.

Geçen iki hafta boyunca 3.81-3.9450 bandında sert dalgalanan, Cuma günü akşam saatlerinde 3.8688/3.8710 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 3.8650/3.8678 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar TCMB'nin beklentilerin altındaki faiz kararının ardından özellikle satış baskısı olduğunda TL'deki negatif ayrışmanın kuvvetlenebileceğini belirtiyorlar.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 13:00'te Euro Bölgesi enflasyon verisi açıklanacak.