Dolar ne kadar oldu?

19 Aralık 2017 10:16
Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru, haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Kur bugün 3,83'ün üzerinde işlem görüyor.

Güney Afrika'da yapılan seçimler nedeniyle değer kazanan Güney Afrika randı öncülüğünde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu hava dün olduğu gibi bu sabah da devam ederken, dolar/TL bu sabah 3.83 civarında seyrediyor.

Dün güne 3,8609'dan başlayan ve en düşük 3,8209'a kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 3,83'ün hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlaması sonrası 3,8409'a kadar çıkarken, yüzde 0,2 artışla 3,8385 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5289 seviyesinden alıcı buluyor.

Uzmanlar, ABD'de vergi reformunun bu hafta yasalaşabileceğine ilişkin haberlerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, veri akışının zayıf olması dolayısıyla konuya ilişkin gelişmelerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,22 yükselişle 110.489,12 puandan başladı.

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