FİNANS

Dolar ne kadar oldu?

08 Ocak 2018 10:26

Küresel risk iştahı ile dolar/TL 2 ayın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.Dolar 3,7400 seviyesinde dengelendi. Euro ise 4,49'dan alıcı buluyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, Türkiye'ye özgü devam eden risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerde aşağı yönlü seyrine devam ediyor.


Önceki haftayı 3.7450 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 08:27'de 3.7378/3.7410 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1197/4.1205 euro/TL 4.4969/4.4977 seviyesindeydi.

Dolar, Fed'in bu yıl kaç defa faiz artıracağı beklentilerinde değişiklik yaratmayan Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından başlıca para birimleri karşısında üç buçuk ayın dip seviyesinin üzerinde tutundu.


Doların altı önemli para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks bugün, 2 Ocak'ta gördüğü ve 20 Eylül'den bu yana dip seviye olan 91.75'in hemen üzerinde 92 civarında bulunuyor.

Dolardaki zayıf seyir aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimser seyrin ana belirleyicisi konumunda.

 

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