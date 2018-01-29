FİNANS

Dolar ne kadar oldu?

29 Ocak 2018 10:41

Doların küresel değer kaybı trendinin yavaşlamasıyla dolar/TL'de de 3.85'ten 3.70'e doğru devam eden düşüş, yerini 3.76 civarında seyre bırakırken; bankacılar bu hafta izlenecek en önemli gelişmenin TCMB'nin açıklayacağı enflasyon raporu olacağını belirtiyor.

Dolar ne kadar oldu?

Bankalararası piyasada dolar geçen hafta 3,7161'e kadar gerilese de bu seviyelerden yeniden 3,75'in üzerine çıktı.

Euro/TL 4,65-4.66 bandında seyrediyor.

Piyasalar yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunu takip edecek. Merkez'in mesajları kurun yönünde etkileyici olabilir.

DOLAR 3 YILIN DİBİNDEN TOPARLANIYOR

Dolar dip seviyelerden yükselmesine rağmen azalan getiri avantajı ve Washington'un güçlü dolar sözüne ilişkin şüphelerin etkisiyle art arda altı haftalık kayıplarını toparlamaya çalışıyor.

Dolar endeksi perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.429'u gördükten sonra yeniden yükselerek 89'un üzerine çıktı.

Euro, dolar karşısında perşembe gördüğü üç yılın zirvesi olan 1,2538'den yüzde 1,24 seviyesinden işlem görüyor.

 

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