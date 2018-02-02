FİNANS

Dolar ne kadar oldu?

02 Şubat 2018 10:25

Dolar yatay bir seyir izleyerek 3,7430 seviyesinden güne başladı.

Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7470 seviyesinde dengelendi.
 
Euro/TL 4,6778'den işlem görürken, euro/dolar 1,2494 seviyesinde yer alıyor.
 
Dün güne yükselişle başlayan ve 3,7723 seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla düşüşe geçerek 3,7286'ya kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 3,7309'dan tamamladı.
 
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 3,7470 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 4,6828, sterlin/TL de yüzde 4 yükselişle 5,3445'ten işlem görüyor. 
 
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8000 seviyesinin direnç, 3,7340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
 
 

 

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