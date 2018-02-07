FİNANS

Dolar ne kadar oldu?

07 Şubat 2018 10:40

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7720 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 3,7720 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile 3,7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde ABD piyasalarındaki toparlanma ile düşüşe geçerek günü yüzde 0,44 azalışla 3,7683'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sakin bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 3,7720 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 yükselişle 4,6730, sterlin/TL de yüzde 0,15 primle 5,2650'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, dün 90 seviyesinin test etmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek bugün Asya piyasalarında 89,6 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içi ve dışında veri akışının zayıf olduğunu, ABD pay piyasalarında başlayan ve dünya geneline yayılan düşüşe, gelecek tepki alımlarının gücünün izlenmesi gerektiğini kaydetti.

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, dolar endeksinin ısrarlı bir şekilde 89,00-90,00 bandında kalması ve ABD tahvillerinde "güvenli liman alımları" sebebiyle de olsa yaşanan geri çekilmenin, özellikle gelişen ülkeler için risk ortamında önemli bir manevra alanı sağladığını ifade etti.

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