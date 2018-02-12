FİNANS

Dolar ne kadar oldu?

12 Şubat 2018 10:34

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,81'in altında işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu?
Cuma günü, küresel piyasalarda artan oynaklığın dolar talebini artırmasının etkisiyle 3,8453'e kadar çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde ABD piyasalarındaki dengelenmenin etkisiyle düşüşe geçerek haftayı 3,8223'ten tamamladı.
 
Dolar/TL, cuma akşamı başlayan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 3,8060 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 4,6820, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 5,2798'den işlem görüyor.
 
Dolar endeksi, cuma günkü kazançlarını geri vererek şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 90,1 seviyesinde dengelendi.
 
Analistler, ABD'de genel olarak pozitif gelen makro ekonomik verilere karşın, bütçe ile ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizliklerin tekrar konuşulmaya başlamasının etkisiyle dolar kurunun dalgalı bir seyir izlediğini belirtiyor.
 
Küresel piyasalarda yükseliş eğilimindeki faizler ve korku endeksinin (VIX) yatırımcı algısını olumsuz etkilediğini ifade eden analistler, cuma günü ABD piyasalarındaki dengelenmenin dolar kurunun da gerilemesine neden olduğunu kaydetti.
 
Geçen haftanın son işlem gününde Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan 400 milyar dolarlık geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla sabahın ilk saatlerinde harcama yetkisi bulunmadığı için resmi olarak kapanan federal hükümet kamu hizmetleri aksamadan yeniden açılabildi.
 
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8030 seviyesinin altına gerilemesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğine değinerek, 3,7550'nin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 3,85'in direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
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