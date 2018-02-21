FİNANS

Dolar ne kadar oldu?

21 Şubat 2018 09:52

Dolardaki küresel toparlanma ve Esad yanlığı güçlerin Afrin'e girme girişimi nedeniyle yükselen dolar/TL 3,80 civarında hareket ediyor.

Dolar ne kadar oldu?
Afrin’de yaşanan gelişmeler sonrası artan siyasi riskin etkisiyle dün kapanışa doğru tırmanışa geçen dolar/TL, yeni güne bir kez daha 3.80'in üzerini test ederek başladı. Uluslararası piyasada ilk işlemlerde 3.8080 seviyesine kadar çıkan kur, yönünü aşağı çevirdi ve 3.79'un altına geriledi. Dolar/TL saat 09:45 itibariyle 3.7860 seviyesinde.
 
Risk unsurları arasında jeopolitik haber akışının etkisi bulunuyor. Suriye rejiminin Afrin'e hareket ettiği haberi tansiyonun yükselmesine neden oldu. Yurt içinde Afrin harekatına ilişkin gelişmeler izlenmeye devam ediliyor. 
 
Yanısıra doların 3 yılın dip seviyesinden toparlanma göstermesi de yükselişte bir etken. 
 
Diğer yandan Fed’in Ocak ayında yaptığı toplantıya ilişkin açıklanacak FOMC tutanakları da bekleniyor. Tutanaklara ilişkin detaylar TSİ 22:00'de gelecek.
 
Analistlere göre Fed'in tutanaklarda enflasyon beklentilerine dair yapacağı  vurgunun yıl içerisindeki faiz artırımı ihtimallerini etkilemesi muhtemel görünüyor. 21 Mart Fed toplantısı öncesinde gelecek şahin mesajların doların seyri açısından önemli olacağı belirtiliyor.
 
Dün benzer bir hareketle gün sonunda satış baskısına maruz halan BIST-100 ise günü yüzde 2,11 kayıpla 113.433 puandan tamamladı.
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