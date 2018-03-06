Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL'de dün beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisine yükseliş yönlü verilen ilk tepki global piyasalardaki pozitif hava nedeniyle kalıcı olmazken, kurda ABD'nin alüminyum ve çelik ithalatına vergi planına ilişkin gelişmelerin yön verdiği küresel piyasalar izleniyor.

Veri sonrası dün 3.8290'a kadar yükselen, saat 1:635'te ise 3.8137/3.8148 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 09:47'de 3.8068/3.8080 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getireceği açıklamasının ardından tepkiler izleniyor.

Yurtiçinde ise piyasalar yarınki Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor. Toplantıda faiz değişikliği beklenmiyor ancak Merkez Bankası'nın enflasyon ve para politikası görünümüne dair vereceği mesajlar izlenecek.

Teknik açıdan dolar/TL için 3,8250'nin direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 3,7750 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.