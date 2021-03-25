FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar olur? Dolar ve Euro düşer mi? Uzmanlardan dolar yorumları

Dolar ne kadar olur? Dolar ve Euro düşer mi? Uzmanlardan dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 25.03.2021 09:00 | Son Güncelleme

Amerikan doları, global ölçekte güç kazanırken Dolar/TL kuru yurt için de ise dalgalı bir seyirde ilerliyor. Hafta sonu yaşanan hareketlilikten sonra Amerikan Doları 8,47 seviyelerine kadar yükseldi. Euro ise aynı gün 10,08 TL’yi görerek zirve yaptı. Bu ani yükselişin ardından ise biraz çekilme yaşayarak Amerikan doları 7,68 seviyelerine kadar geriledi. İşte uzmanlardan dolar ve euro’nun geleceği hakkında yorumlar…

Uzmanlar, yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin sürmesinin beklendiği kurda 8,00 ve 8,10 TL direnç seviyeleri takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Olası aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 7,80 ve 7,74 destek seviyelerine dikkat çekiyorlar. Dolar ve Euro fiyatları hakkında yorumlar haberimizde.

DOLAR VE EURO YORUMLARI

DOLAR VE EURO YORUMLARI
“Dolar/TL kuru dün gün içerisinde 7,6990 ve 7,9631 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yükselişle 7,9442 seviyesinden tamamladı. TCMB’deki başkan değişiminin ardından haftaya sert kayıplarla başlayan Türk Lirası’nda dün dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. Önümüzdeki süreçte TCMB ve ekonomi yönetiminden gelebilecek olası açıklamalar yakından takip edilecektir. Önemli ölçüde artış kaydeden volatiliteye karşı dikkatli olunması yararlı olacaktır.”
“Dolar/TL 7.92 seviyesinde seyrediyor. Kurda tansiyon dinmiş değil. Dün 7.70 TL seviyesini test eden kur, buradan destek bularak tekrar yukarı yönde hareketini yaptı. Kurda tansiyonun dinmesi için 7.70 seviyesinin altındaki seyirlere ihtiyaç var. Yurt içinde yaşanan gelişmelerle birlikte Dolar kurundaki rahatsızlık sürüyor.”
“Dolar/TL 7.70 seviyesini destek olarak test ettikten sonra yükseldi. Düşüş eğiliminin başlaması adına 7.70 seviyesinin altındaki seyirlere ihtiyaç var. Bu sağlanamadığı sürece kurda önemli ölçüde bir rahatlama beklemiyoruz. Yakın direnç olarak 8 seviyesi izlenebilir.”
Capital Economics, 2021 sonunda dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu. Değerlendirmede Türk lirasının 2021’in başından bu yana en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.
“Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,35 seviyesinin altında 9,25 ve arkasından 9,15 desteğine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 9,45 seviyesinin geçilmesi halinde önce 9,55 ve arkasından 9,65 direnç seviyesi test edilebilir.” *Yatırım tavsiyesi değildir.*
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia
Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia
Tüm ihracatı durduruldu! Aşı savaşlarında yeni hamle
Tüm ihracatı durduruldu! Aşı savaşlarında yeni hamle
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüştü
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüştü
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu oldu!
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu oldu!
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
Sipariş yağıyor! Tanesi 350 bin lira...
Sipariş yağıyor! Tanesi 350 bin lira...
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın yükselecek mi? Uzmanlardan, 'Altın ne zaman yükselecek?' sorusuna cevap
Altın yükselecek mi? Uzmanlardan cevap
Anlık dolar ve euro fiyatları | 25 Mart Perşembe dolar ve euro ne kadar oldu?
İşte dolarda son durum
Çeyrek altın ne kadar? 24 Mart çeyrek altın fiyatları
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Dolar 8 TL'yi geçer mi? Dolar ne kadar daha yükselir?
Dolarla ilgili kritik yorum
24 Mart anlık Dolar ve Euro fiyatları | 24 Mart Çarşamba Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolarda artış sürüyor! İşte ilk rakamlar
Dolar yükselecek mi? Dolar düşer mi?
Dolar yükselecek mi? Dolar düşer mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.