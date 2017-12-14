Dolar ne kadar? (Önce Fed, sonra Merkez Bankası kararı geldi)

TCMB'nin faiz artışının beklentiyi karşılamaması sonrası dolar/TL 3,89'a tırmandı.
Dün, Fed kararının beklentiye paralel gelmesi sonrası 3,81'e kadar gerileyen dolar kuru, TCMB kararları açıklanmadan hemen önce 3,83 civarında bulunuyordu.
Şu anda ise 3,87'nin üzerinde seyrediyor.
Uzmanlar, eklentileri karşılamayan faiz artırım kararının TL açısından negatif fiyatlama eğilimini destekleyeceğini belirtti. Bankanın gelecek dönemde yeni faiz artırımları yapabileceğine dair güçlü bir yorumda bulunmadığına da dikkati çeken analistler, TL'de negatif performans görülmesini bekliyor.
Euro/TL, TCMB faiz kararı sonrası 4,6088'e kadar çıkmasının ardından 4,60 seviyelerinde seyrediyor.
Kararın hemen öncesinde yüzde 0,54 artıda olan BIST 100 endeksi ise, karar sonrası eksiye döndü. Yüzde 0,02 düşüşün ardından 108 binin üzerinde işlem görüyor.