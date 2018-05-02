Dolar ne kadar? S&P'nin Türkiye kararı sonrası dolar kuru ne oldu?

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4,03 seviyesine kadar gevşeyen dolar kuru, dün yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Doların küresel olarak değerlendiği ve dolar endeksinin 92 seviyesine çıktığı dün, dolar/ TL kuru da benzer ülke para birimleri gibi yüzde 1’e yakın değer kaybederek 4,10’a çıktı.

Bugün ise piyasalar güne uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi haberi ile başladı.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

S&P kararının ilk etapta piyasada önemli bir etki yaratmadığı görülürken, dolar/TL dünkü seviyesini koruyarak 4.1060 lira civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 4.93'ten işlem görürken, euro/dolar 1.2005 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 73.22, altının ons fiyatı da 1310.35 dolardan işlem görüyor.