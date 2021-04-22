'Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselir mi, düşer mi?' sorularına uzmanlardan cevap

Dolar fiyatları son yaşadığı hareketlilikten sonra bir durgunluk dönemine girmişti. Bir süredir durgun bir seyirde ilerleyen Amerikan Doları, 22 Nisan tarihinde yükselişe geçti. Güne 8,18 seviyesinde başlayan Amerikan Doları, şu an itibariyle 8,31 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise günün ilk saatlerinde 9,85 TL’den işlem görüyordu. Şu dakikalarda ise Euro 10,01’den işlem görüyor. Gittikçe artan Amerikan Doları ve Euro karşısında yatırımcılar bu artışın sebeplerini araştırıyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915’te Anadolu’da Ermenilere yönelik katliamları ‘soykırım’ olarak tanıması, olayların anma günü olan 24 Nisan’daki açıklamasında ‘soykırım’ ifadesini kullanabilir.

Biden yönetiminin Türkiye’nin ‘tehcir’ olarak nitelediği olayları ‘soykırım’ olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da, Ankara’da öfke yaratarak ikili ilişkilerin daha gerilmesine yol açabilir.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları kaydetti: “TL’de dün dolar karşısında yüzde 1’e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı.”