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'Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselir mi, düşer mi?' sorularına uzmanlardan yorum!

22.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları son yaşadığı hareketlilikten sonra bir durgunluk dönemine girmişti. Bir süredir durgun bir seyirde ilerleyen Amerikan Doları, 22 Nisan tarihinde yükselişe geçti. Güne 8,18 seviyesinde başlayan Amerikan Doları, şu an itibariyle 8,31 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise günün ilk saatlerinde 9,85 TL’den işlem görüyordu. Şu dakikalarda ise Euro 10,01’den işlem görüyor. Gittikçe artan Amerikan Doları ve Euro karşısında yatırımcılar bu artışın sebeplerini araştırıyor.

'Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselir mi, düşer mi?' sorularına uzmanlardan yorum!

Döviz kurunun son günleri hareketsiz geçirmesinin ardından 22 Nisan itibariyle yükseliş eğiliminde. Yatırımcılar, bu ani artışın sebebini ve daha fazla yükselir mi sorularının cevabını ise merak ediyor. Uzmanlar ise bu yükseliş ile ilgili yorumlarda bulundu. Peki Amerikan Doları ve Euro neden yükseliyor?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915’te Anadolu’da Ermenilere yönelik katliamları ‘soykırım’ olarak tanıması, olayların anma günü olan 24 Nisan’daki açıklamasında ‘soykırım’ ifadesini kullanabilir.

Biden yönetiminin Türkiye’nin ‘tehcir’ olarak nitelediği olayları ‘soykırım’ olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da, Ankara’da öfke yaratarak ikili ilişkilerin daha gerilmesine yol açabilir.

joe biden

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları kaydetti: “TL’de dün dolar karşısında yüzde 1’e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı.”

İşlemci şöyle devam etti: “Türkiye ekonomisine yönelik riskler devam ediyor. Geçen haftalarda küresel risk iştahındaki canlı seyir ve faizin yüzde 19’da sabit tutulması risklerin fiyatlamalarda daha az hissedilir olmasını sağlamıştı. Ancak küresel satış baskısı başladığında TL önemli bir değer kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra hafta sonu tatili üç gün olacak. Hafta sonunda yaşanabilecek olayların riskleri göz önüne alan yatırımcılar bir süredir olduğu gibi pozisyonlarını hafta sonu için kapadığını görüyoruz. Gerekirse hafta başında tekrar açıyorlar. Tüm bunlar TL için iyimser bir söylem yapamamamıza neden oluyor.”

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların ne ‘peşkeş’ çekildiğini ne de ‘heba edildiğini’, talebi karşılamak için kullanıldığını belirterek, hali hazırda 95 milyar dolarlık rezerv olduğunu ve bunun da piyasa koşullarına göre ihtiyaç olduğunda kullanılabileceğini söylemişti.

TL’de dün dolar karşısında yüzde 1’e yaklaşan değer kaybı yaşanmıştı.

Erdoğan piyasa koşullarının rezerv değişimlerini belirlediğini, ihtiyaç olmaması halinde rezervlerin 100 milyar doların üzerine çıkabileceğini de belirtirken, MB kaynaklarında son iki yılda sadece dört kalemde 165 milyar dolar kullanıldığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden
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