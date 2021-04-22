'Dolar neden yükseliyor? Dolar yükselir mi, düşer mi?' sorularına uzmanlardan yorum!

Döviz kurunun son günleri hareketsiz geçirmesinin ardından 22 Nisan itibariyle yükseliş eğiliminde. Yatırımcılar, bu ani artışın sebebini ve daha fazla yükselir mi sorularının cevabını ise merak ediyor. Uzmanlar ise bu yükseliş ile ilgili yorumlarda bulundu. Peki Amerikan Doları ve Euro neden yükseliyor?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915’te Anadolu’da Ermenilere yönelik katliamları ‘soykırım’ olarak tanıması, olayların anma günü olan 24 Nisan’daki açıklamasında ‘soykırım’ ifadesini kullanabilir.

Biden yönetiminin Türkiye’nin ‘tehcir’ olarak nitelediği olayları ‘soykırım’ olarak tanıması her ne kadar sembolik olsa da, Ankara’da öfke yaratarak ikili ilişkilerin daha gerilmesine yol açabilir.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları kaydetti: “TL’de dün dolar karşısında yüzde 1’e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı.”