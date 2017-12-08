Dolar o seviyenin altında

08 Aralık 2017 17:10
Dolar o seviyenin altında

Dolar/TL, üst üste iki gündür devam eden yükseliş eğilimini bugün düşüşe bıraktı. Kur 3,82'li seviyelere geriledi.

Türk Lirası'nda hafta başından bu yana görülen değerlenme, dün verilen aranın ardından bugün de sürüyor.
 
Merkez Bankası'nın 14 Aralık'ta faiz artışına gideceği yönünde kuvvetlenen beklenti ve ABD'de devam eden Zarrab davasına ilişkin ilk şokun atlatılmasıyla dolar/TL'de bu hafta sert düşüşler yaşandı. Hafta başında 3.94'ten 3.84 seviyesine hızlıca gerileyen dolar/TL, dün ve bu sabah yukarı yönlü hareket etti ve 3.87'leri test etti.
 
TL, öğleden sonra kayıplarını telafi ederken, dolar kuru yeniden 3.84'e geriledi. Dolar/TL'deki düşüş beklentinin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası hızlandı ve kur, 3.82'yi gördü.
 
Dolar/TL saat 17:00'da 3.8315 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5090 ve sterlin/TL 5.1450'den işlem gördü.
 
Uzmanlar, TL'nin dolar karşısındaki performansında Merkez Bankasına yönelik beklentilerin baskın olduğunu belirtiyor.
 
DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu'nun notunda, "Dolar/TL'de 3.84 seviyesinin aşağısına gelinmesi ve kırılımın kapanış şeklinde gerçekleşmesi halinde 3.80-3.75 aralığına dek çekilme hızlanabilir. Kurda 3.87 seviyesi ise yukarı yön açısından kritik" ifadesine yer verildi.
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