Dolar tarihi zirvenin altında

24 Kasım 2017 09:53
Dolar tarihi zirvenin altında

Dolar/TL tarihi zirvenin altında seyretmeyi sürdürüyor, jeopolitik ve diplomatik gelişmelerle küresel piyasalar izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik söylemlerle dolar/TL tarihi rekor seviyelerin altında seyretmeyi sürdürüyor.


Çarşamba günü 3.98 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL dün Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in TCMB'ye yönelik açıklamalarıyla sert gerileyerek 3.9050'ye kadar indi. Kur dün günü 3.92'nin hemen üzerinde tamamladıktan sonra saat 08:50'de 3.9325/3.9340 seviyesinde güne başladı.


Aynı saatte sepet bazında TL 4.2951/4.2970, euro/TL ise 4.6588/4.6614 seviyesinde bulunuyor.


Reuters'a yaptığı açıklamalarda Ertem, enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB'nin faizleri yukarı çekebileceğini, bir sonraki PPK toplantısının olduğu 14 Aralık'ı beklemesine de gerek olmadığını belirterek, "TCMB bir bakarsınız yarın da GLP'yi yukarı çıkartır" dedi.

ZARRAB DAVASI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR

Piyasalarda TL'ye özgü satış baskısı yaratan unsurlar arasında gösterilen enflasyonda yükseliş, TL'deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde de baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Bunun yanında ABD'de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda yakından takip ediliyor.

 

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