Dolar tatil yapmadı, kur 4,10'dan döndü

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4,03 seviyesine kadar gevşeyen dolar kuru, bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla yurtiçi - yurtdışı piyasaların tatilde olduğu bugün, doların küresel bazda gerçekleştirmiş olduğu kazanımlar sonrasında dolar/TL kuru 4,10 seviyesine yaklaştı.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,40 civarında bir artışla 92 seviyesine çıkarak 11 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar endeksindeki bu artış sonrasında Türk Lirası da benzer ülke para birimleriyle birlikte yüzde 1'e yakın oranda değer kaybetti.

Gün içerisinde bir ara 4,0994 seviyesine yükselen dolar/TL, saat 14:43'de yüzde 0,63 artışla 4,0880 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise, yüzde 0,21 artışla 4,9180'de yer aldı.

Aynı dakikalarda euro/dolar paritesi yüzde 0,40 düşüşle 1,2030'da bulunuyordu.

Piyasalar, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere Euro Bölgesi büyüme ve Euro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edecek.

Yurtiçinde ise, perşembe günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyonu önemle bekleniyor. (Kaynak: dunyaonline)