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Dolar/TL kurunda artış sürüyor! Dolar kaç lira oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 30.03.2021 10:57 | Son Güncelleme

Dolar/TL, güne yükselişle başlayıp 8,27 seviyelerinde fiyatlandıktan sonra 8,3 seviyesini test etti.

Dün en düşük 8,0189 en yüksek 8,2159 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,18 artışla 8,2094'ten tamamladı.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11:00'de 8,3009 seviyesinde fiyatlanmaya başladı.

Aynı dakikalarda avro/TL 9,7490 , sterlin/TL de ise 11,4226'dan satılıyor.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü. Avro/dolar paritesi de bir önceki kapanışın hemen altında 1,1763 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşmasının takip edileceğini aktardı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ahh damat olacaktı şimdi dolarla molarla işimiz yok deyip piyasaları rahatlatacaktı.ama nerde...
kendi bildiğini yaparsan sonucu vahim, daha da vahimi bütün toplum etkileniyooo, doğruyu bilen yohmuuu.. doğru olan şu; kurumların kimliğine saygı duyacan, onlara güveneceen başka yolu yooh..
LAA Bİİ DURR DİYEN YOKMU YAA
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