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Dolar/TL kurunda kritik yükseliş! 1 dolar kaç TL oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 29.03.2021 14:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Asya piyasalarında dalgalanan dolar/TL kuru 8,3 TL seviyesini görerek son zamanlardaki en hızlı yükselişini yapmıştı. Bu sabah güne 8,07 liranın üstünde başlayan dolar/TL kurunda yükseliş sürüyor.

Dolar/TL kurunda kritik yükseliş! 1 dolar kaç TL oldu?

Dolar ve euro fiyatları küresel piyasalara göre hareket etmeye devam ediyor. Geçen hafta Asya piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenen dolar/TL kurunda 8,3 TL seviyesi görüldü. Yeni güne 8 liranın üstünde başlayan dolar/TL kurunda dalgalanmalar devam ediyor.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Yeni haftaya 8 liranın üstünde başlayan dolar/TL kuru öğleden sonra yükselişe geçerek saat 14:30'da 8,16 TL seviyesini gördü.

Aynı saatlerde Eoru ise 9,61 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Ekonomistler, doların uzun süredir 8 TL’nin altında hareket ettiğine dikkati çekerek, gelişmekte olan ülkelerin para biriminde meydana gelen riskler nedeniyle doların TL’ye göre değer kazandığını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Paniğe gerek yok dolarla almıyoruz maaşları
asya yüzünden oluyor dıs güçlerdir dış güçler. hiç iç güçlerden bahseden yok
madem kısa bir zamanda bu seviyelere yeniden gelecekti bukadar faizi niye artırdınız yazık değilmi bu faize ödenen paralara
yazıl değil, adamlar nasıl zengin olacak ???
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