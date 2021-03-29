Dolar/TL kurunda kritik yükseliş! 1 dolar kaç TL oldu?

Dolar ve euro fiyatları küresel piyasalara göre hareket etmeye devam ediyor. Geçen hafta Asya piyasalarındaki dalgalanmalardan etkilenen dolar/TL kurunda 8,3 TL seviyesi görüldü. Yeni güne 8 liranın üstünde başlayan dolar/TL kurunda dalgalanmalar devam ediyor.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Yeni haftaya 8 liranın üstünde başlayan dolar/TL kuru öğleden sonra yükselişe geçerek saat 14:30'da 8,16 TL seviyesini gördü.

Aynı saatlerde Eoru ise 9,61 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Ekonomistler, doların uzun süredir 8 TL’nin altında hareket ettiğine dikkati çekerek, gelişmekte olan ülkelerin para biriminde meydana gelen riskler nedeniyle doların TL’ye göre değer kazandığını söyledi.



