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Dolar/TL kurunda son bir buçuk ayın zirvesi yaşandı! Türk Lirası'nda düşüş devam eder mi?

DOVİZ HABERLERİ  | 04.03.2021 17:42 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan döviz kuru, TCMB verilerinin gelmesinin ardından düşüşe geçti. Çarşamba günü 7,45 seviyelerini gören dolar/TL kuru bugün 7.50 seviyesinin üzerine çıkarak son bir buçuk aylık zirvesini gördü. Ahlatcı Yatırım analizinde piyasanın 7.50 üzeri kapanışı olursa eğer, 7.53 seviyesinin test edilebileceğini ve Türk Lirası'nın düşebileceğini öngördü.

Dolar/TL kurunda son bir buçuk ayın zirvesi yaşandı! Türk Lirası'nda düşüş devam eder mi?

En son 18 Ocak tarihinde 7.5 seviyelesini gören dolar/TL kuru bugün 7.50 seviyesinin üzerine çıktı. Son bir buçuk aydır 6,90-7.49 arasında hareketlenen ve dalgalı bir seyir isteyen dolar/TL kuru, ABD'nin 10 yıllık tahlil faizlerindeki yükselişten etkilenerek tekrar yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarından açıklanan para banka ve menkul kıymet istatistiklerinin ardından kurlar gün içindeki artışlarını geri aldı.

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DOLAR/TL İLE EURO/TL PARALEL YÜKSELDİ

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından, bir önceki kapanışa göre düşüş göstererek 7,4293 seviyelerinde işlem görüyor.

Günün ilk bölümünde 18 Ocak'tan sonra ilk kez 7,50'nin üzerine çıkan dolar/TL'nin ardından euro/TL'de hareketlenerek 9,05'e kadar yükseldi.

Kısa bir süre 7.50 seviyesini test eden dolar/TL kuru günün ilerleyen saatlerinde gevşeyerek tekrar 7.4 seviyelerine geriledi.

Dolarla paralel performans gösteren euro/TL ise 9,05'i gördükten sonra 8,96'ya geriledi. Anlık dolar/TL fiyatları şu şekilde;

DOLAR/TL ALIŞ FİYATI: 7,4278

DOLAR/TL SATIŞ FİYATI: 7,4317

'DOLAR/TL KURUNDA 7.5 LİRA ÜSTÜ TEST EDİLEBİLİR'

Ahlatcı Yatırım'ın hazırladığı gün ortası dolar/TL bülteninde doların 7.50 seviyesini geçmesi durumunda kurun buralarda kalıcı olamadığına işaret edildi.

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan analiz şöyle:

"Kurda 200 Günlük Üssel Ağırlıklı Ortalama (GAO) 7,30 TL üzerinde dün gün içi işlemler gerçekleşmeye devam ederken ABD tarafında beklentileri karşılamayan verilerin açıklanması sonrası borsalara gelen satışlar ile 7,50 TL seviyesine yükseliş gerçekleşti. Aynı zamanda geçen hafta tartışılan ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ABD 10 yıllık tahvil faizinde tekrar 1,48 seviyelerine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine negatif yansıdı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin, piyasa ABD tarafından açıklanacak verilere ve akşam saat 20:05’de Fed Başkanı Powell’ın WSJ aracılığı ile gerçekleştireceği açıklamalara odaklanacak. 200 GAO. Üzerinde kalındığı sürece 7,40 TL ve altında geri çekilmelerde yeni talep geldiği görülüyor. Geri çekilmelerde 7,45 ve 7,40 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası 7,50 TL üzeri piyasa kapandıktan sonra (Borsa) yükselişler gerçekleşmesi durumunda 7,5350 test edilebilir.

Destekler: 7,45 / 7,41 / 7,35

Dirençler 7,50 / 7,5350 / 7,60 "

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Evet Akp ülkenin başında kaldığı surece tl düşmeye devam edecek... Açık ve net..!
Ülke zaten bitik. Gidin köyünüze domates biber ekin aç kalmayın. Akp ile böyle giderse kuru soğan bulamaz hale geliriz. O zaman bile şükürler olsun 7 düvelle savaşıyoruz normal diyenler çıkar..
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