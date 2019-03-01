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Dolar/TL ne kadar? 1 Mart dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 01.03.2019 08:37 | Son Güncelleme

Dolar/TL kuru, hafta başında 5.30 altına indikten sonra haftanın son gününde 5.34 üzerini gördü.

Dolar/TL ne kadar? 1 Mart dolar kuru yorumları

Dolar/TL haftanın ilk gününe 5-34 seviyelerinden yükselişle başladı. Dolar karşısında TL'nin de dahil olduğu gelişen ülke para birimlerini negatif etkileyen unsurlar arasında ABD tahvillerindeki hareketle dolar endeksinin yükselmesi, Pakistan - Hindistan gerilimi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın "Washington ve Pekin pahalı bir ticari savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapsalar bile, ABD'nin Çin mallarına yıllarca vergi koyma tehdidini sürdürmesi gerekecek." demeci etkili oldu.

1 Mart sabahı dolar kuru 5.3455 liradan el değiştiriyor. Euro 6.08 TL'de, sterlin ise 7.09'da.


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