FİNANS

Dolar/TL ne kadar? 16 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 16.07.2019 07:57 | Son Güncelleme

Dolar/TL bu sabah güne 5.72 TL seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL ne kadar? 16 Temmuz dolar kuru

ABD’nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının bugün başlamasıyla TL cinsi varlıklarda gözlenen satış baskısı Pentagon’un teslimatlara ilişkin açıklama yapacağı haberi sonrası artmıştı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL saat 07:15 itibariyle 5.7085/5.7156'dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’in güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’nin karşı çıktığı S-400 füze sistemine ait parçaların bir kısmı Ankara’ya geldi.

ABD, S-400’lerin NATO’nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarını tehlikeye sokacağını söylüyor.

Bu gelişme ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımlarını tetikleyebilir ve NATO üyeleri ile tansiyonu artırabilir.

Kaynak: Reuters


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