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Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

DOVİZ HABERLERİ  | 19.07.2018 07:34 | Son Güncelleme

19 Temmuz 2018 dolar ne kadar, dolar kuru ne kadar oldu? Dün 4.85 TL sınırını zorlayan, ardından düşüşe geçen dolar kuru bugüne de benzer bir seyirle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 4.80 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar / TL ne kadar oldu? Dolar kuru yükseldi mi? ABD ile ilişkiler açısından piyasalar tarafından yakından izlenen ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın dün görülen davasında tutukluluğun devamına karar verilmesinin ardından dolar/TL yükseldi. Karar öncesi 4.7935 seviyesinde olan dolar/TL 4.8476'ya kadar yükseldikten sonra akşam saatlerinde 4.82 TL seviyelerinde dengelendi.

Piyasalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor. Bu konu ile ilgili haber akışı da doların seyrini etkilemeye devam edecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söylemişti.

Bugüne bakıldığında dolarda daha olumlu bir seyir hakim. Dolar açılışta 4.80 TL seviyelerinde hareket ediyor. Saat 07.10 itibariyle dolar 4.8080 TL olurken, euro 5.6090 TL'de bulunuyor.

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