Dolar/TL ne kadar? Euroda son durum ne? Erken seçim kararı doları nasıl etkiler?

Dolar ve euro dün, erken seçim belirsizliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla ortadan kalkması ve tarihin de belli olmasıyla düşüş trendine girmişti. Peki, dünkü sert düşüşün ardından dolar ve euro bu sabah ne kadar? Dolar/TL güne nasıl başladı? Euroda son durum ne?

DOLAR NE KADAR?



İlk işlemlerde dolar 4.01 lira sınırında bulunurken, euro 4.98 TL'nin altında işlem görüyor.

PİYASA UZMANLARI NE DİYOR?



GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, piyasaların erken seçim kararını pozitif karşıladığını belirterek "Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri gerilemektedir" dedi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir bankacı, "Ülke seçim atmosferine zaten bir süredir girmişti. Seçimin bir an önce gerçekleşip bitecek olmasını olumlu karşılıyoruz. Piyasadaki iyimserlik de bu sebepten" dedi.