FİNANS

Dolar/TL ne kadar oldu? 27.03.2019 dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 27.03.2019 08:06 | Son Güncelleme

TL'de Cuma günü yüzde 6'yı aşan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve swap faizlerindeki yükseliş sonrası TL dolar karşısında kayıplarını telafi etti. Dolar/TL bu sabah güne 5.37 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL ne kadar oldu? 27.03.2019 dolar kuru

TCMB bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise iki gündür TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmıyor. Dolar/TL bu sabah saat 07:10 itibari ile 5.3645/ 5.3670 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24’ten yüzde 25.50’ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

Öte yandan TL’deki sert değer kaybı ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler yüzde 330’a, haftalık vadede ise yüzde 125’e kadar yükseldi. Getiriler geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrediyordu.

Bir bankacı, “Yurtdışındaki uzun pozisyonları çözmek adına TL kısıldığından Londra’da gecelik swap faizleri çok sert yükseldi. Yabancı yatırımcının elindeki TL çok azaldı ve TL ihtiyacı olan bu kadar yüksek faizleri göze alıyor. Bunun da etkisiyle dolar/TL gevşiyor” dedi.

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