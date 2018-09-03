FİNANS

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 07:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın istifası ile hızlı yükselen dolar/TL 6.55'in üzerinde haftayı tamamlamıştı. Bugün (3 Eylül 2018) ise dolar/TL 6.58 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte bu sabahki notunda, kararın ardından TL'nin dolar karşısında değer kazandığını söyleyerek, “TL mevduat kullanımını daha cazip hale getirmek ve döviz mevduatından TL mevduata geçişi ‘karlı' kılmak için atılmış bir adım olarak görürken, dolar/TL kısa vade oynaklık oranlarını düşürmek için uygulanacak önlemlerin devam edeceği beklentimiz de var.”dedi.

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar/TL yeni haftanın ilk saatlerinde 6.5833/6.5802'den, Euro/TL 7.6469/7.6454'ten işlem görüyor.

"HAMLELER YETERLİ OLMAYABİLİR"

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun Gödek ise notunda, “Yeni gün işlemlerine düne kıyasla kısmen değer kazanarak başlayan TL için stopaj ayarlaması haberinin sınırlı olumlu hava yarattığını düşünüyoruz. Ancak açıklanan hamleler kısa vadeli ve etkisi sınırlı olacağından mevcut negatif algıyı değiştirmeye yeterli olmayabilir.” dedi.

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