Dolar/TL son 3 haftanın en düşük seviyelerinde

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin önemli derecede azalmasıyla düşüşe geçen dolar/TL, 5.87'in altına indi.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalması petrol fiyatlarının gerilemesine ve buna paralel Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının kalkmasını sağladı.

Dolar/TL, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 5,8655'i gördü ve saat 16.06 itibarıyla 5.8795 seviyesinde dengelendi.

FAİZLER 2,5 YILIN DİBİNDE

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11,56'yı test ederek, Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.



