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Dolar ve Euro'da hareketlilik! Euro 10 lirayı aştı

22.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir 8.10 seviyelerinde dar bantta seyreden dolar kuru ABD'den gelen açıklamaların etkisiyle 8.20'ye kadar çıktı. Bugüne 8.22 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, saat 10.00 itibariyle 8.30'u, Euro ise 10 TL'yi aştı.

Dolar ve Euro'da hareketlilik! Euro 10 lirayı aştı

Bir süredir 8.10 seviyelerinde dar bantta seyreden dolar kuru ABD'den gelen açıklamaların etkisiyle 8.20'ye kadar çıktı. Bugüne de 8.22 seviyesinden güne başladı.

AA'nin haberine göre ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon),Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi. Bu gelişme dolar/TL kurunu yukarı yönlü etkiledi.

Dolar bugün gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı pozitif seyir izliyor. Bu para birimlerinden biri de TL. Bir süredir dar bantta 8.10-8.15 arasında hareket eden kur ABD'den gelen açıklamalarla yukarı doğru ivmesini artırdı ve 8.20'i aştı.

Euro ise bugüne yüzde 0.56 yükselişle 9,8970 seviyesinden başladı.

Bugün piyasalarda açıklanacak önemli veri bulunmuyor. Dışarda ise ECB(Avrupa Merkez Bankası)'nin faiz kararı bulunuyor. ECB'nin faizleri sabit bırakması bekleniyor. Ancak tahvil alım programında bir değişikliğe gitme sinyalleri Euro/TL kurunu etkileyebilir.

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EURO 10 TL'Yİ, DOLAR 8.30'U AŞTI

Döviz kurlarında sabah başlayan hareketlilik sürüyor. Bugüne 8.22 seviyesinden başlayan dolar kuru saat 10.00 itibariyle 8.30'u, Euro ise 10 TL'yi aştı.


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