Dolar ve Euro'da yeni zirve!

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü iç siyasi endişelerin de etkisiyle günü 4.0620 ile tarihi zirvesini test ederek başladı. Yeni günde 4.0664 TL seviyesini gören dolar, rekor tazeledi. Doların yanı sıra euro 4,9776; döviz sepeti de 4,5194 ile rekor kırdı. Dolar endeksi bu sabah 90 seviyesinin üzerinde. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında ABD Başkanı Trump'ın ticaret yetkililerine, Çin'e 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi vermesini getirmeyi değerlendirmesi talimatı vermesi risk iştahını azaltan nedenlerden biri oldu. Küresel piyasalarda ABD'de faiz adımlarının sayısı açısından ABD tarımdışı istihdam verisi yakından izlenecek. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da takip edilecek. Ticaret savaşları başta olmak üzere küresel riskten kaçış gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor. TL'nin dün dolar karşısında yaşadığı değer kaybı yüzde 1'i aşarken, bankacılar gelişmekte olan ülke para birimlerine göre yaşanan bu negatif ayrışmada ve 10 yıllık gösterge tahvilde 40 baz puanı aşan yükselişte siyasetçiler tarafından doğrulanmasa da iç siyasi gelişmelere ilişkin endişeler etkili oluyor.

Dün güne 4 civarında başlayan dolar/TL bu sabah 4.0620'yi test ederek yeni tarihi rekorunu test etti. Kur saat 10.13'de 4.0602 seviyesinde işlem gördü. 4.9776 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.9673 seviyesinde bulunuyor. Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri, içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Bankacılar önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular arasında ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri ve ABD'deki dava süreci yer alıyor. Bankacılar özellikle son iki haftada yaşanan gelişmelere dikkat çekerken iç siyasette faizlerin düşürülmesi için konuşulan paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri, eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası, bu eleştirilere dün gazete haberiyle Merkez Bankası'nın dahil edilmesini gösteriyorlar.