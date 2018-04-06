FİNANS

Dolar ve Euro'da yeni zirve!

DOVİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Dolar kuru, Asya işlemlerinde 4.0620 ile yeni zirveyi gördü.

Dolar ve Euro'da yeni zirve!

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü iç siyasi endişelerin de etkisiyle günü 4.0620 ile tarihi zirvesini test ederek başladı. Yeni günde 4.0664 TL seviyesini gören dolar, rekor tazeledi. Doların yanı sıra euro 4,9776; döviz sepeti de 4,5194 ile rekor kırdı. Dolar endeksi bu sabah 90 seviyesinin üzerinde.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında ABD Başkanı Trump'ın ticaret yetkililerine, Çin'e 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi vermesini getirmeyi değerlendirmesi talimatı vermesi risk iştahını azaltan nedenlerden biri oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de faiz adımlarının sayısı açısından ABD tarımdışı istihdam verisi yakından izlenecek. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da takip edilecek.

Ticaret savaşları başta olmak üzere küresel riskten kaçış gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor.

TL'nin dün dolar karşısında yaşadığı değer kaybı yüzde 1'i aşarken, bankacılar gelişmekte olan ülke para birimlerine göre yaşanan bu negatif ayrışmada ve 10 yıllık gösterge tahvilde 40 baz puanı aşan yükselişte siyasetçiler tarafından doğrulanmasa da iç siyasi gelişmelere ilişkin endişeler etkili oluyor.

Dün güne 4 civarında başlayan dolar/TL bu sabah 4.0620'yi test ederek yeni tarihi rekorunu test etti. Kur saat 10.13'de 4.0602 seviyesinde işlem gördü.

4.9776 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.9673 seviyesinde bulunuyor.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri, içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

Bankacılar önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular arasında ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri ve ABD'deki dava süreci yer alıyor.

Bankacılar özellikle son iki haftada yaşanan gelişmelere dikkat çekerken iç siyasette faizlerin düşürülmesi için konuşulan paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri, eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası, bu eleştirilere dün gazete haberiyle Merkez Bankası'nın dahil edilmesini gösteriyorlar.

Üst düzey bir bankacı, "Hükümetin ekonomide tam olarak ne hedeflediğini şu an anlayamıyoruz. Bir karmaşa var. Nasıl yorumlamalıyız bunu bile netleştiremeyebiliyoruz. Kısaca piyasa yaşananları bir endişe olarak izliyor ve bunlar fiyatlamaları da etkiliyor" dedi.

Şimşek'in istifa ettiği iddialarına son olarak Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi. Yıldırım, Şimşek'in görevinin başında olduğunu söyledi. Yıldırım kabine revizyonunun gündemlerinde olmadığını, bu konuda karar aldıkları takdirde uygulayacaklarını dile getirdi.

Öte yandan Hürriyet gazetesinde bugün yer alan haberde, faizleri düşürmek adına 40 milyar lira olması beklenen Tek Hazine Hesabı'nın etkin kullanılacağı bunun yanı sıra vergi indirimlerinin de gündeme gelebileceği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar oldu euro kaç lira döviz kuru dolarda rekor
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve altın fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve altın fiyatları

Dolar 4 TL'nin üzerine çıktı

Dolar 4 TL'nin üzerine çıktı

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar haftaya nasıl başladı?

4 lirayı aşan dolar ne kadar oldu?

4 lirayı aşan dolar ne kadar oldu?

Dolar 4 lirayı aştı

Dolar 4 lirayı aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve altın fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve altın fiyatları

Dolar 4 TL'nin üzerine çıktı

Dolar 4 TL'nin üzerine çıktı

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar haftaya nasıl başladı?

4 lirayı aşan dolar ne kadar oldu?

4 lirayı aşan dolar ne kadar oldu?

İşte adı! 3. Havalimanı artık yön tabelalarında

İşte adı! 3. Havalimanı artık yön tabelalarında

Dolar 4 lira seviyesini koruyor

Dolar 4 lira seviyesini koruyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.