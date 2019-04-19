Dolar ve Euro ne kadar? 19 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin belirsizlikle baskı altında kalmayı sürdürürken bugün birçok ülkede borsalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı. Küresel işlem hacimlerinin düşmesi beklenirken, yurt içinde İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik başvuru süreci izlenmeye devam ediyor.

Dolar/TL hafta içinde beklentilerden iyi gelen Çin verileri, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümserliğin nispeten azalması ve Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının seçim sürecinin geride kaldığı algısını desteklemesiyle 5.7100'a kadar gerilemişti.

Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve dün rezervlere yönelik endişelerle yeniden 5.8504'e kadar yükseldi. Dolar/TL bu seviyeyi 23 Ekim'den beri gün içinde ilk kez gördü. Kur bu sabah saat 09:48'de 5,8180 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 6.5560'da. MB'den bilgilendirme bekleniyor.

Bankacılar, kamuya açık verilerden yaptıkları hesaplamalara göre TCMB net rezervinin sene başından beri belirgin şekilde artması gerektiğini, ancak bu dönemde swap işlemlerine rağmen düşüş olduğunu bunu "anlamlandıramadıklarını" belirtiyor.