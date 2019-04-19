FİNANS

Dolar ve Euro ne kadar? 19 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 19.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Dolar/TL TCMB rezervlerine ilişkin belirsizlikle baskı altında, Paskalya tatilinin hacimleri azaltması bekleniyor, siyaset gündemi izleniyor. Kur bu sabah 5,81 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve Euro ne kadar? 19 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin belirsizlikle baskı altında kalmayı sürdürürken bugün birçok ülkede borsalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı. Küresel işlem hacimlerinin düşmesi beklenirken, yurt içinde İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik başvuru süreci izlenmeye devam ediyor.

Dolar/TL hafta içinde beklentilerden iyi gelen Çin verileri, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümserliğin nispeten azalması ve Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının seçim sürecinin geride kaldığı algısını desteklemesiyle 5.7100'a kadar gerilemişti.

Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve dün rezervlere yönelik endişelerle yeniden 5.8504'e kadar yükseldi. Dolar/TL bu seviyeyi 23 Ekim'den beri gün içinde ilk kez gördü. Kur bu sabah saat 09:48'de 5,8180 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 6.5560'da. MB'den bilgilendirme bekleniyor.

Bankacılar, kamuya açık verilerden yaptıkları hesaplamalara göre TCMB net rezervinin sene başından beri belirgin şekilde artması gerektiğini, ancak bu dönemde swap işlemlerine rağmen düşüş olduğunu bunu "anlamlandıramadıklarını" belirtiyor.

Diğer taraftan bankacılar swap işlemlerinin muhasebeleştirilme usulüne ilişkin bir soru işareti taşımıyor swap işleminin net rezerve eklenmesini de tek başına "rahatsız edici" görmüyor.

Swap da dahil ilgili tutarların rezervlerden düşerek rezerv değerlendirmesi yapılabileceğine dikkat çeken bankacılar yılbaşından bugüne uygulamaların rezerv artışını beraberinde getirmesi yönünde hesaplama yapmalarına rağmen rezervlerde swap hariç tutulduğun düşüş yaşanmasını "izaha muhtaç" olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB'den bilgilendirme bekliyorlar.

Reuters'a dün konuşan bir bankacı piyasanın rezervin artmasını engelleyen başka bir işlem olup olmadığını sorguladığına dikkat çekerek, "Bu işlem tespit edilemediği için de rahatsızlık yaratıyor. Bilgi eksik kaldığında piyasa en kötü ihtimalleri göz önüne alıyor. Doğrusu neyse yatırımcı ile açık bir şekilde paylaşılsa spekülatif hareketlerin de önüne geçilebilir" dedi.

KAYNAK:REUTERS

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19 Nisan Cuma
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