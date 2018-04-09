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Dolar ve euro rekor tazeledi

DOVİZ HABERLERİ  | 09.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Dolar ve euro yeni haftanın ilk işlem gününde rekor tazeledi. Dolar 4,0755'e, Euro ise 5,0117'ye kadar yükselerek tarihi seviyelere ulaştı.

Dolar ve euro rekor tazeledi

Bankalararası piyasada dolar, 4,0755'e çıkarak yeni bir rekor kırdı. Dolar cuma günü 4,0665 ile tüm zamanların en yükseğine çıkmıştı.

Euro/TL de tarihte ilk kez 5 seviyesini aşarken, kur gün içinde 5,0117'ye kadar yükseldi.

Piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret politikaları kaynaklı gerilimi yakından izlemeye devam ediyor.

DİRENCİ KIRARSA DÜŞMEYE BAŞLAR

Yurtdışında ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ve Suriye'deki gelişmeler piyasalarda izlenirken, risk iştahının seyrinin gelişmekte olan ülke para birimlerinin hareketinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, 4,00 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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