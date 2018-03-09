Dolar ve euro sınırlı yükselişte

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı yükseliş gözlenirken, faizlerde yukarı hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi gördü.

Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtti.

ECB nedeniyle euro/dolar bugün 1.2446'ya kadar yükseldi" dedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yaptığı toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.

Öte yandan Draghi toplantı sonrası açıklamalarında para politikasının gelişmelere tepki vermeye devam edeceğini ve arz-talep kaynaklı enflasyonun zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından euro, dolar karşısındaki kazançlarını büyük oranda geri verdi. Euro/dolar paritesindeki gerileme ile euro/TL de yönünü aşağı çevirdi.

Dün euro/TL 4.74 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördükten sonra günü 4.72 seviyesinden kapatmıştı. Euro sabah 07:20 sularında 4.7130 civarında seyrediyor.

Donald Trump'ın ithal alüminyum ve çeliğe yönelik gümrük vergisi artışı kararını imzalamasının ardından ABD piyasalarında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq Teknoloji yüzde 0,42 değer kazandı.

Dolar ise dünkü 3.82 seviyesini koruyor. Sabah saatlerinde dolar, 3.8274 TL'den işlem görüyor