FİNANS

Dolar ve euro sınırlı yükselişte

09 Mart 2018 09:00

Avrupa Merkez Bankası kararının etkisiyle dün tarihi zirvesini gören euro gün sonunda kazanımlarını geri vermişti. TL, Moody's raporu sonrasında dolar karşısında değer yitirirken gidişat hafif de olsa bugün sürüyor.

Dolar ve euro sınırlı yükselişte

 Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı yükseliş gözlenirken, faizlerde yukarı hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi gördü.

 
Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtti.
 
ECB nedeniyle euro/dolar bugün 1.2446'ya kadar yükseldi" dedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yaptığı toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.
 
Öte yandan Draghi toplantı sonrası açıklamalarında para politikasının gelişmelere tepki vermeye devam edeceğini ve arz-talep kaynaklı enflasyonun zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti.
 
Bu açıklamanın ardından euro, dolar karşısındaki kazançlarını büyük oranda geri verdi. Euro/dolar paritesindeki gerileme ile euro/TL de yönünü aşağı çevirdi.
 
Dün euro/TL 4.74 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördükten sonra günü 4.72 seviyesinden kapatmıştı. Euro sabah 07:20 sularında 4.7130 civarında seyrediyor. 
 
Donald Trump'ın ithal alüminyum ve çeliğe yönelik gümrük vergisi artışı kararını imzalamasının ardından ABD piyasalarında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq Teknoloji yüzde 0,42 değer kazandı.
 
Dolar ise dünkü 3.82 seviyesini koruyor. Sabah saatlerinde dolar, 3.8274 TL'den işlem görüyor
 
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın