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Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

DOVİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 07:49 | Son Güncelleme

Dolar TL ne kadar? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin ardından yeni hafta 4.70 TL seviyelerinin üzerinden başladı.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin en önemli nedeni olarak bayram tatili öncesinde risk almak istemeyen yatırımcının çıkışları gösteriliyor. Sığ piyasada gerçekleşen işlemler doları 4.68 TL sınırına kadar taşırken, bundan sonraki dönemde piyasanın seçimle ilgili gündeme odaklanacağı tahmin ediliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ SEÇİMDE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.75-2 aralığına yükseltti. Ekonomiyi desteklemek amacıyla faizleri "bir süre" düşük tutma taahhüdünü politika metninden çıkaran Fed, yılın kalanında iki kere daha, gelecek yıl ise üç faiz artırımı öngörüyor. Önceki tahminlere göre Fed bu yılın kalanında sadece bir artırım öngörüyordu.

Bu haftaya bakıldığında dolar güne 4.70 TL'nin üzerinden başladı. Dolar kuru saat 07.15 itibariyle 4.73 TL olurken, euro ise 5.49 TL'den el değiştirdi.

Habertürk

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